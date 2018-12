Infomédiaire Maroc – Des hommes d’affaires marocains et mauritaniens se sont réunis, ce lundi à Nouakchott, pour débattre des opportunités de développement du partenariat dans les domaines de l’électricité, des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.

Une vingtaine de sociétés marocaines spécialisées dans les domaines de l’électricité, des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique participent à ce séminaire, organisé par la Fédération nationale de l’électricité, de l’électronique et des énergies renouvelables et parrainé par la Fédération africaine de l’électricité, créée en 2011 à Casablanca, en partenariat avec la Société mauritanienne d’électricité.

S’exprimant à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc à Nouakchott, Hamid Chabar, a indiqué que cette initiative, parrainée par l’ambassade du Maroc à Nouakchott, vise à rapprocher les secteurs privés et les opérateurs de ce domaine et servira à favoriser l’échange d’expériences et à examiner les voies et moyens à même de renforcer la coopération dans le secteur énergétique à travers notamment la promotion des investissements et des échanges commerciaux, mutuellement bénéfiques.

