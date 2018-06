Infomédiaire Maroc – Le Dr Bachir Ismaël Ouedraogo, Ministre de l’Energie Burkinabais, a effectué, du 7 au 9 juin 2018, sur invitation du Président de MASEN, Mustapha Bakkoury, une visite officielle au Royaume chérifien.

Et l’un des points saillants du voyage du Dr Ouedraogo au Maroc a été la visite du complexe solaire Noor Ouarzazate. Le Ministre s’est dit ‘‘émerveillé par la taille et la qualité de l’investissement. Il a fortement apprécié cette performance du Maroc qui constitue une fierté africaine’’.

A noter que cette visite a été sanctionnée par la signature d’une convention-cadre de partenariat pour le développement de projets d’énergies renouvelables qui vise à renforcer le socle de coopération entre les 2 pays portant notamment sur les échanges d’informations, d’expertises, d’expériences et de savoir-faire dans le domaine.

Cette convention-cadre de partenariat constituera la plateforme des échanges entre les 2 parties, en vue de porter la pénétration des énergies renouvelables dans le mix énergétique à des niveaux appréciables.

Bakkoury a ainsi déclaré que ‘‘chez Masen, nous croyons fermement que le partage d’expertise et de savoir-faire avec nos voisins du Sud et du Nord, est essentiel au développement technologique et économique des énergies renouvelables, afin d’en faire des technologies compétitives et accessibles’’.

Rédaction Infomédiaire