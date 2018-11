Infomediaire Maroc – Le Forum Ivoirien de l’Efficacité Énergétique co-organisé par AOB Group, l’AMEE et la CGECI (patronat ivoirien) aura lieu à la maison de l’entreprise siège de la CGECI, le mardi 27 novembre

2018 à Abidjan. L’événement dédié exclusivement à l’efficacité énergétique va réunir de nombreux Experts dans ce domaine en provenance d’Afrique, d’Europe, et des Etats Unis.

Cette première édition du Forum Ivoirien de l’Efficacité Energétique sera inaugurée par des officiels marocains et ivoiriens pour donner le coup d’envoi à de nouvelles actions de promotions de l’efficacité énergétique entre le Maroc et la côte d’Ivoire dans le domaine de l’efficacité énergétique.

Interviendront pour la première session de la journée, Monsieur Said MOULINE, Directeur Général de l’AMEE, Monsieur Benoit LEBOT, directeur exécutif de l’IPEEC Agence du G20, Claude KOUTOUA, président de la commission énergie et QHSE du patronat ivoirien, Jalel CHABCHOUB, Directeur des Investissements au siège de la BAD à Abidjan et Faouzi BENKHLIFA, Directeur SUEZ Consulting à Paris.

Cet événements s’inscrit dans le cadre de l’organisation depuis 3ans des Rencontres Africaines de l’Efficacité Energétique dont la troisième édition s’est tenue à Casablanca en Mars 2018 en

présence de Aziz RABBAH, Ministre marocain de l’Energie, des Mines et du Développement Durable, des représentants de plusieurs pays Africains et d’Experts en provenance d’organisations internationales telles que la Banque Africaine de Développement (BAD), l’Agence internationale de l’énergie (AIE), et la Banque Européenne de Reconstruction et Développement (BERD).

L’événement de Abidjan se veut être une véritable plateforme de rencontre entre les participants afin d’explorer les opportunités liées à la maîtrise de l’énergie. Il permettra également de mettre en œuvre les actions pour améliorer la performance énergétique des entreprises industrielles, de bâtiment, de travaux publics, de transport, et de l’agriculture etc., à travers des ateliers dédiés, animés par des Experts ivoiriens, marocains, européens et américains.

Enfin cette rencontre qui traitera d’une thématique fortement d’actualité sera l’occasion de présenter des outils concrets pour le diagnostic énergétique et d’échanger sur les aspects liés au

financement, maillon indispensable dans l’implantation de l’efficacité énergétique.

Rédaction Infomediaire.