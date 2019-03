Au titre de l’exercice 2018, Attijariwafa bank affiche une progression soutenue de ses résultats grâce au bon comportement de l’activité et l’amélioration des risques au Maroc et la contribution positive de ses filiales à l’international.

Le produit net bancaire s’élève à 22,4 milliards de dirhams en progression de 3,4% grâce, notamment, à la hausse des crédits. Le résultat d’exploitation s’améliore de 4,6% à 9,9 milliards de dirhams, bénéficiant de la baisse de 20,5% du coût du risque consolidé à 1,7 milliard de dirhams (0,53% rapporté aux crédits). Le résultat net part du groupe ressort à 5,7 milliards de dirhams en amélioration de 5,8%.

L’évolution du RNPG est portée par l’ensemble des pôles d’activité :

• La Banque au Maroc, en Europe et Tanger Offshore (BMET): +15,0% grâce à une progression soutenue des crédits et à une bonne maîtrise des charges et des risques;

• La Banque de Détail à l’International (BDI) : +2,9 % en dépit d’une évolution contrastée entre les différents pays de présence et l’existence d’éléments non-récurrents négatifs ;

• Les Sociétés de Financement Spécialisées : -7,0% en lien avec la hausse du coût du risque du crédit à la consommation et du crédit-bail ;

• L’Assurance : -50,5 %, impactée par l’augmentation de la sinistralité automobile et de sinistres de pointe.

Au Maroc, la banque poursuit le déploiement de son plan stratégique « Energies 2020 » et clôture l’exercice 2018 avec une avance substantielle sur les objectifs stratégiques, opérationnels et financiers définis par le plan. Dans ce cadre et fidèle à son engagement envers son capital humain, Attijariwafa bank a clôturé avec succès l’augmentation de capital réservée aux salariés de la banque et de ses filiales au Maroc. À l’issue de cette opération, la participation des salariés au capital d’Attijariwafa bank est portée à 3,65 %, soit l’un des plus hauts niveaux de participation des salariés au capital d’une société cotée au niveau national.