Le développeur énergétique danois Orsted a annoncé, ce mercredi, la signature avec la compagnie taiwanaise TSMC du plus accord d’achat d’électricité au monde (PPA) pour toute la production du parc éolien offshore Greater Changhua 2b & 4 de 920 MW.

La période de contrat à prix fixe de 20 ans commence une fois que Greater Changhua 2b & 4 aura atteint ses activités commerciales en 2025/2026, sous réserve de la disponibilité du réseau et de la décision d’investissement finale d’Orsted.

En vertu de cet accord, Greater Changhua 2b & 4 recevra un prix pour l’électricité, y compris les T-REC (certificat d’énergie renouvelable de Taiwan) pendant la durée du contrat de 20 ans.

C’est plus élevé que le tarif de rachat qui avait été initialement garanti via la première vente aux enchères d’éoliennes offshore à Taïwan en juin 2018.

Orsted a déclaré que le PPA améliore la viabilité financière du projet et l’aide à faire mûrir Greater Changhua 2b & 4 vers une décision d’investissement finale.

“En s’approvisionnant en énergie renouvelable à une échelle sans précédent, TSMC démontre un solide soutien au développement des énergies renouvelables. La signature du plus grand PPA d’entreprise jamais signé avec le leader mondial des semi-conducteurs montre qu’Orsted est un partenaire fiable en matière d’énergie renouvelable pour les entreprises et les gouvernements”, a déclaré Martin Neubert, vice-président exécutif et chef de la direction d’Orsted.

De son côté, le président d’Orsted pour l’Asie-Pacifique, Matthias Bausenwein, a rappelé que le géant énergétique danois construit déjà à Taïwan le parc éolien offshore Greater Changhua 1 & 2a.

TSMC, la plus grande fonderie de semi-conducteurs au monde, est également un leader mondial de la fabrication verte.

Greater Changhua 2b & 4 sera le troisième parc éolien offshore d’Ørsted à Taïwan, sous réserve d’une décision d’investissement finale qui devrait être prise. D’une capacité de 920 MW, il sera situé dans le détroit de Taïwan à environ 50 km au large de la côte du comté de Changhua.

Greater Changhua 2b & 4 sera situé à côté du parc éolien offshore de 900 MW Greater Changhua 1 & 2a qu’Ørsted est en train de construire. Ørsted est également copropriétaire du premier parc éolien offshore à échelle commerciale de Formosa 1, qui a été étendu à sa capacité actuelle de 128 MW en octobre 2019.