Selon le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaïd Amzazi, a mis l’accent sur l’avancée significative réalisée par le Maroc en ce qui concerne la généralisation de l’enseignement, avec un pourcentage de 100% dans l’enseignement primaire, 90% dans l’enseignement collégial et environ 70% dans l’enseignement secondaire qualifiant.

Et la loi-cadre n° 51.17 vise à atteindre un nombre d’objectifs, notamment la lutte contre le déperdition et l’abandon scolaire, la promotion de la scolarisation des filles en milieu rural et la réinsertion des non scolarisés en vue de les préparer à une intégration professionnelle, a-t-il relevé.