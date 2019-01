Infomediaire Maroc – Le Maroc regorge d’énormes potentialités en matière d’entrepreneuriat social, centré sur la création de valeur sociale via une activité économique, a indiqué, mardi à Casablanca, le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Salaheddine Mezouar.

S’exprimant à l’occasion d’une rencontre sur la thématique « L’innovation sociale pour la production de richesses partagées et un développement durable » tenue dans le cadre de la première série d’autres prévues par la Commission Entrepreneuriat social de l’organisation patronale, Mezouar a affirmé que la création de valeur sociale à travers l’activité économique constitue une véritable chance pour l’économie nationale et un formidable outil d’inclusion.

Afin d’ouvrir le champ des possibles à cette nouvelle dynamique entrepreneuriale, la CGEM s’engage, via cette Commission, à sensibiliser et à mobiliser l’ensemble des forces vives du pays à soutenir son développement, véritable levier de croissance pour les territoires avec pour objectif d’accompagner l’émergence, l’accélération d’entreprises sociales et d’innovations sociales, dans une démarche collective et concertée avec l’ensemble des parties prenantes d’un écosystème intégré, a-t-il dit.

Le rôle de l’entreprise et du secteur privé, a-t-il relevé, est d’intégrer cette dimension d’être un acteur en mesure de développer et d’accompagner les politiques publiques dans la mise en oeuvre d’une politique inclusive.

Pour sa part, la présidente de la Commission entrepreneuriat social, Ghizlaine El Manjra, a souligné que cette rencontre constitue une plateforme d’échange et de concertation offrant l’occasion d’être à l’écoute des jeunes entrepreneurs afin de pouvoir définir leurs attentes dans le but de créer un nouveau modèle intégré pour l’avancement de projets sociaux créateurs de richesse.

Il s’agit d’un événement exceptionnel qui marque un temps de réflexion avec un secteur privé qui s’engage fortement en matière d’entreprenariat social, version business dans le sens de la création de valeur et de richesse partagées en plaçant l’élément humain au centre de ses préoccupations, a-t-elle ajouté.

Aujourd’hui, c’est aussi l’occasion de présenter cette commission, qui existe depuis quelques mois et qui s’est inscrite dans une démarche de production, de concertation et de co-construction avec toutes les parties prenantes, a-t-elle expliqué.

Rédaction Infomediaire.