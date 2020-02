La Banque africaine de développement (BAD), en partenariat avec le ministère de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’administration, vient de lancer le processus de sélection des entrepreneurs dans le cadre du programme Souk At-tanmia 2020.

Souk At-tanmia, qui a pour finalité d’appuyer la création des très petites et moyennes entreprises à travers le déploiement d’une offre d’accompagnement intégrée des jeunes porteurs de projets, se déploiera ainsi dans les régions de Guelmim-Oued Noun, Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Drâa-Tafilalet, ont indiqué les initiateurs de ce projet dans un communiqué.

Tous les jeunes porteurs de projets sont invités aux sessions d’information et de présélection organisées en partenariat avec les acteurs publics et privés locaux ainsi que les organisations de la société civile, précise la même source, notant que ces sessions se tiendront le 12 mars à Tanger, le 26 mars à Al Hoceima et le 2 avril à Guelmim.

Les jeunes entrepreneurs intéressés sont invités à déposer leurs candidatures via le lien suivant : http://www.soukattanmia.ma/pages/inscription.php , relève-t-on de même source.

Financée par le Programme de Partenariat Dano-Arabe, l’initiative Souk At-tanmia appuiera les jeunes dont 30 % de femmes et contribuera au financement de près de 250 entrepreneurs. Elle fournira un soutien technique aux entrepreneurs couvrant les phases pré et post création et apportera un appui financier leur permettant d’amorcer leur activité.