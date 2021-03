Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, Nasser Bourita, a eu jeudi un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères de la République de Pologne, Zbigniew Rau.

Bourita a souligné que le renforcement des relations avec la Pologne s’inscrit dans le cadre de la vision du Roi Mohammed VI de diversification des partenariats au sein de l’Union Européenne, indique un communiqué du ministère.

Les deux ministres ont salué l’excellence des relations entre les deux pays et ont marqué l’intérêt de renforcer davantage le dialogue politique et la coopération bilatérale, notamment dans le domaine économique.

De son côté, Rau a souligné l’importance du Partenariat Stratégique entre le Maroc et l’UE et a tenu à féliciter le Maroc pour son rôle et ses efforts, en tant que pôle de stabilité et de développement, ajoute le communiqué.

Les deux ministres ont constaté la convergence de vues sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment la situation en Libye et dans la région du Sahel