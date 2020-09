Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu, ce vendredi, un entretien téléphonique avec le Haut Représentant/Vice-Président de la Commission européenne, Josep Borrell. Cet entretien s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique et des échanges permanents entre le Royaume du Maroc et l’Union européenne. L’entretien a porté sur les récents développements liés au dossier libyen, à la lumière des efforts déployés par le Maroc, au lendemain de la rencontre de Bouznika réunissant les délégations du Haut Conseil d’État et du Parlement de Tobrouk.

Les deux responsables ont, également, abordé l’état d’avancement des relations Maroc-UE qui continuent de connaître une évolution satisfaisante à la faveur de la mise en œuvre de la Déclaration politique conjointe issue du Conseil d’Association du 27 juin 2019. D’autre part, les deux responsables ont examiné les questions régionales et internationales d’intérêt commun.