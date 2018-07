Infomédiaire Maroc – Le Secrétariat d’État Chargé du développement durable organise la cérémonie de remise du prix Hassan II de l’environnement dans sa 12ème session, et ce le jeudi 12 juillet 2018, à partir de 15h00 à Rabat.

Cette session se caractérise par le fait qu’elle est célébrée pour la première fois, sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, ce qui lui donnera plus de rayonnement et consolide la place de ce prix qui vient à un moment spécial caractérisé par l’adoption de la stratégie nationale de développement durable par le Conseil ministériel le 25 Juin 2017 et le lancement de sa mise en œuvre.

Cet événement, qui sera présidé par le chef du gouvernement, se distinguera par la présence de plusieurs ministres, ambassadeurs et représentants des organismes internationaux, du secteur privé, de la société civile et des médias.

Ce prix participe à la mobilisation des acteurs et les partenaires du secteur public et privé, la société civile, les instituts de recherche scientifique et les médias à travers l’encouragement de toutes les actions et initiatives qui contribuent à la protection de l’environnement et à la conservation du patrimoine culturel et naturel. De même, ce prix vise l’amélioration du cadre de vie de la population, assurant ainsi une forte implication collective dans le chantier de mise en œuvre des objectifs de développement durable conformément à la Nouvelle Constitution du Royaume du Maroc de 2011 et à la loi cadre portant Charte de l’environnement et du développement durable.

Dans l’objectif d’octroyer un nouvel élan à ce prix et lui donner une plus grande dimension, en permettant d’accompagner la grande dynamique que connait notre pays suite à l’adoption de la Charte nationale de l’environnement et du développement durable, il a été procédé, en 2015, à l’amendement de la décision qui régit ce prix en intégrant divers aspects relatifs à l’augmentation de sa valeur financière à 450 000 dirhams, et son organisation une fois tous les deux ans pour donner suffisamment de temps pour la préparation des candidatures à être au niveau du prix, ainsi que la création de nouveaux domaines de ce Prix qui intéressent un ensemble de principaux acteurs tels que les collectivités locales et le secteur privé.

A signaler que pour cette 12ème session, qui a été organisée conformément à la nouvelle loi, le total des candidatures à atteint 99 candidats, dont 44 candidats pour le prix de recherche scientifique et technique, 24 candidatures pour le prix de l’action associative, 24 candidatures pour le prix du Médias, 5 candidatures pour le prix des initiatives des entreprises et deux candidatures pour les collectivités territoriales.

Il est à noter que ce prix a été créé depuis 1980 et a été organisé pour la 1ère fois en 1999.

Rédaction Infomédiaire