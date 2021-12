L’agence internationale, Eduniversal, spécialisée dans la notation des Business Schools dans le monde, vient de dévoiler son Ranking 2021.

Comme chaque année, le classement est supervisé par un comité scientifique et mené par des doyens des 1.000 meilleures universités et écoles de commerce dans le monde. Les doyens évaluent l’institution en fonction de son influence internationale, sur le plan national, régional ou mondial.

Au Maroc, c’est ESCA Ecole de Management qui est en première position et consolide ainsi sa place dans le classement et dans la catégorie « Top Business School ».

Rappelons que ESCA s’est vu décerner, par le comité scientifique de la même agence, 4 Palmes d’Excellence, distinction octroyée seulement à 200 prestigieuses institutions à l’échelle mondiale dont 3 africaines.

Le Ranking reconnaît la réputation à l’international de ESCA Ecole de Management, la qualité de ses formations et son influence à l’échelle régionale, des enjeux de positionnement qu’elle développe et entretient depuis plusieurs années et qui lui ont valu une reconnaissance depuis 2011 par Eduniversal.