Le Consulat Général des Etats-Unis à Casablancaet son partenaire EducationUSA organisent le « Study in the U.S.A.Fair», un carrefour de rencontre entre les étudiants marocains et les universités américaines, et ce le mercredi 27 mars 2019de 17h à 20h au Hyatt Regency de Casablanca et le samedi 30 mars 2019 de 11h à 15h au Hilton Garden Inn de Tanger.

Les représentants d’une cinquantained’universités américainesviendront à la rencontre des étudiants marocains pour leurprésenterles programmes académiques d’excellence qu’offrent leurs établissements et pour leur montrer les modalités d’accès à l’enseignement américain du troisième cycle.

Pourquoi les Etats-Unis ?

Un grand nombre de leaders et d’innovateurs mondiaux sont des diplômés d’universités américaines. Ce sont des entrepreneurs créatifs, des scientifiques, des artistes, des fonctionnaires et des éducateurs qui s’emploient actuellement à résoudre certains de nos défis mondiaux les plus difficiles. Devenir lauréat d’une université américaine, c’est devenir membre de cette communauté de profils distingués.

Les universitésaméricaines sont dotées d’un corps professoral d’excellence ainsi que de laboratoires, bibliothèques et installations de premier ordre. En outre, les institutions de l’enseignement supérieur attachent de l’importance aux étudiants internationaux pour les perspectives uniques qu’ils apportent à l’intérieur aussi bien qu’à l’extérieur de la salle de classe. Les étudiants internationaux ont l’occasion de partager leurs idées et leurs cultures avec des professeurs, des étudiants et des communautés américaines, dans un espace de partage et de respect.

Conseil académique personnalisé

Le forum est gratuit et ouvert au public. En plus des représentants des universités, le forum de l’étudiant« Study in the U.S.A. Fair »seraune occasion pour rencontrer des conseillers académiques de l’EducationUSA, un réseau du département d’État américain composé de plus de 425 centres de conseil aux étudiants internationaux répartis dans plus de 175 pays. Les conseillers académiques seront là pour répondre aux questions des visiteurs concernant les étapesà suivre pour décrocher une opportunitéacadémique aux Etats-Unis. Ils seront là pour guider les étudiants et leurs parents.

Les visiteurs peuvent obtenir des informations sur les tests d’admission aux différentes universités, le processus de candidature, les bourses d’étude et autres possibilités de financement des études, le visa étudiant, le programme d’échange académique Fulbrightentre autres informations utiles.