Infomédiaire Maroc – Le Consul général d’Espagne à Rabat, Rafael Fernandez-Pita, a indiqué, ce jeudi à Rabat, que le Consulat se tient à la disposition de tous les étudiants marocains désireux de poursuivre leurs études en Espagne.

Dans une déclaration en marge de la 3ème édition du Salon des universités espagnoles, le diplomate a fait savoir que toutes les informations relatives à la demande de visa sont disponibles sur le site web du consulat, conseillant aux postulants de déposer des dossiers complets afin de faciliter l’aboutissement de leurs procédures. Fernandez-Pita a, par ailleurs, appelé les étudiants qui désirent poursuivre leurs parcours universitaires en Espagne à prendre rendez-vous avant la fin des cours et sans attendre la réception de leur « carte d’acceptation de l’université ».

La 3ème édition du Salon des universités espagnoles, qui a également fait escale à Tanger et à Casablanca, est organisée en collaboration avec « Orientation carrefour ». Elle a connu la participation d’universités situées en Andalousie, Madrid, Estrémadure, Catalogne et à Murcie. Ce salon vise notamment à permettre aux étudiants de bien préparer leurs études en Espagne et « d’assumer leur rôle en tant que futurs acteurs du développement économique entre le Maroc et l’Espagne ».

IM