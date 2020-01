L’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II et ESCA Ecole de Management ont signé une convention de partenariat ce 16 Janvier 2020. Cette convention porte sur le lancement du programme MBA proposé par les deux institutions.

Avec la volonté de faire évoluer son offre de formation et dans le but de renforcer les compétences managériales des lauréats et cadres responsables.

L’IAV Hassan II s’allie à ESCA Ecole de Management pour offrir un programme de MBA innovant. Dans ce cadre, la Business School marocaine reconnue à l’international et accréditée AACSB, apporte son expertise en matière de formation en management conforme aux meilleurs standards internationaux.

Ce MBA est un parcours unique axé sur le développement du leadership et la prise de décision, il s’adresse principalement aux cadres responsables, ingénieurs et vétérinaires. Ce programme de management de haut niveau est proposé sous forme de séminaires thématiques et d’un voyage d’étude à l’international « Global Business Model ».

Durant le parcours, les participants bénéficieront d’un accompagnement sous forme de coaching individualisé, et d’une pédagogie adaptée aux cadres et managers. Les outils pédagogiques construits exclusivement pour ce programme sont adaptés aux profils et besoins des participants.

Le programme qui démarre le 6 Mars 2020, s’étendra sur une période de 15 mois incluant la durée d’élaboration des Projets Stratégiques. Les séminaires sont organisés en week-end à raison de une fois toutes les trois semaines sur le campus de l’IAV Hassan II à Rabat.

« Afin de s’adapter aux mutations que vit le secteur agricole sous l’impulsion du Plan Maroc Vert depuis quelques années, l’IAV Hassan II s’est engagé dans un processus faisant évoluer son système de formation et de recherche, visant à former des jeunes compétents capables d’accompagner les chantiers structurants dans le secteur et d’en assurer un impact à long terme. C’est dans ce contexte que L’IAV Hassan II a convenu de s’allier à une prestigieuse Institution nationale -ESCA Ecole de Management- afin d’offrir un programme de MBA, pour renforcer les compétences managerielles adaptées au secteur agricole et au développement du monde rural. », souligne Pr. Ali Hammani, Directeur de l’IAV Hassan II.

« Nous sommes heureux de cette alliance avec l’IAV Hassan II pour contribuer à relever les défis de notre économie. Ce programme de haut niveau a pour vocation de préparer les cadres, qui ont un socle solide dans leur spécialité, à acquérir de nouvelles compétences qui leur permettront de mener des projets avec une vue d’ensemble, de mobiliser les équipes et d’optimiser les ressources de l’organisation. », déclare Thami Ghorfi, Président de ESCA Ecole de Management