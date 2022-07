Les cours du pétrole s’orientaient à la baisse jeudi lors des échanges européens, plombés par les craintes d’un ralentissement de la demande dû à une éventuelle récession.

Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en septembre, perdait 2,21% à 97,37 dollars, alors que celui de West Texas Intermediate (WTI) américain, pour livraison en août, glissait de 2,76% à 93,64 dollars.

Ces perspectives récessionnistes reviennent également à l’inflation propulsée à des plus hauts historiques, la hausse des prix à la consommation étant estimée à 7,6% en 2022 et 4% en 2023.

La Commission européenne a abaissé jeudi ses prévisions de croissance dans la zone euro pour 2022 et 2023, à respectivement 2,6% et 1,4%, contre 2,7% et 2,3% anticipés jusqu’ici, en raison du contexte géopolitique international.