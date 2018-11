Infomédiaire Maroc – La 11ème édition du Forum international MEDays, dont le Groupe Infomédiaire est partenaire, se tient du 7 au 10 novembre à Tanger sous le thème ‘‘A l’ère de la disruption : bâtir de nouveaux paradigmes’’, à l’initiative de l’Institut Amadeus et avec la participation de 150 intervenants de haut niveau.

Et à cette occasion, la caméra de Infomédiaire TV a rencontré, successivement, Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale chargé de la Coopération Africaine, Mustapha Cissé Lo, Président du Parlement de la CEDEAO et Brahim Fassi Fihri, Président de l’Institut Amadeus, qui ont analysé le déroulement du Forum et ses différentes thématiques…Voir le reportage

Rédaction Infomédiaire