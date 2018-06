Infomediaire Maroc – Fayssal Soulaymani, Directeur de la BU Fixe de Orange Maroc, est actuellement l’Invité de l’Infomédiaire.

Et dans cet entretien, Soulaymani revient notamment sur les ambitions de Orange Maroc dans la fibre optique. ‘‘Le déploiement de la fibre optique et son accès généralisé est clairement un levier de croissance important pour le Maroc (…) Orange à son plein rôle à jouer dans la démocratisation de l’accès au très haut débit fixe et dans le cadre d’une concurrence saine et profitable à tous (…) A Orange Maroc, nous avons démarré un plan ambitieux de déploiement et qui va s’étaler sur les années à venir’’… Lire l’Entretien

