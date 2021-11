Les dirigeants de la Bourse de Casablanca, et ceux d’une grande banque d’affaires de la place, sont fortement mobilisés actuellement afin de faire aboutir un projet d’introduction en Bourse (IPO) avant la fin de cette année 2021.

Et selon nos informations, cette IPO concernerait la société Travaux Généraux de Construction de Casablanca (TGCC), fondée et dirigée par Mohamed Bouzoubâa et qui est devenue aujourd’hui un des plus gros acteurs du secteur marocain du BTP.

Le dossier serait actuellement à l’étude chez l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC). Pour rappel, TGCC avait déjà ouvert son capital, en 2018, au fonds Mediterrania Capital Partners (MCP) qui avait investi 550 millions de dirhams. A suivre !