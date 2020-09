Une explosion de bonbonnes de gaz s’est produite, jeudi soir dans une clinique sise boulevard Driss Slaoui à l’arrondissement d’Anfa, causant des dégâts matériels au rez-de-chaussée de cet établissement mais sans faire de blessés parmi ses pensionnaires ou les personnes qui y travaillent, a-t-on indiqué auprès des autorités locales de la préfecture des arrondissements Casablanca-Anfa.







Aussitôt informées de cet incident, les autorités locales et sécuritaires ainsi que les services de la protection civile se sont rendus sur les lieux pour prendre les mesures nécessaires, précise la même source, ajoutant que les pensionnaires de la clinique (19 patients) ont été transférés à d’autres établissements hospitaliers pour poursuivre leur traitement, dont deux personnes admises à l’unité de soins intensifs.





Une enquête a été diligentée par les autorités compétentes pour élucider les circonstances et les causes de cet incident, relève-t-on de même source.