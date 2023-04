Les importations espagnoles de fruits et légumes, en provenance du Maroc, ont affiché une hausse de 12,8 % en 2022. Pour satisfaire ses besoins, le pays de la péninsule ibérique a importé 46 % de sa demande en légumes et 20 % en fruits depuis le Maroc.

Selon les données de l’Observatoire sectoriel DBK d’INFORMA, les importations espagnoles ont progressé en valeur de 3,52 millions d’euros à fin 2022.

Dans ce contexte, la croissance des exportations de fruits et légumes s’est ralentie en 2022, n’augmentant que de 1,5 %, contre 7,5 % l’année précédente, s’établissant à 15 834 millions d’euros. Cependant, les ventes de fruits et légumes espagnols à l’étranger n’ont cessé de croître depuis 2014, accumulant depuis une augmentation de près de 50 %.

La valeur des exportations de fruits a diminué de 2,7 % pour atteindre 8,88 millions d’euros, tandis que la valeur des exportations de légumes a augmenté de 7,5 % pour atteindre 6,94 millions d’euros.

L’Union européenne (UE) est la principale destination des exportations espagnoles, puisqu’elle représente respectivement 81 % et 79 % des ventes de fruits et légumes à l’étranger. Par pays, l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont les principaux pays de destination dans les deux segments, représentant collectivement près de 60 % de la valeur des biens exportés.