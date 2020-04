Plus de 7 000 consultations et des dizaines de milliers de téléchargements de contenu pédagogique sont effectués quotidiennement sur la plateforme numérique de la Faculté des sciences de Tétouan.

La Faculté, relevant de l’Université Abdelmalek Essaâdi, a mis à disposition, depuis le 16 mars, sa plateforme numérique et ses réseaux sociaux (Facebook, Youtube…), pour la diffusion de conférences et de cours virtuels, dans le cadre des mesures préventives pour la lutte contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus et conformément aux dispositions de l’état d’urgence sanitaire.

La plateforme numérique a été mise au service des 9 000 étudiants de la Faculté, qui sont originaires des différentes provinces et préfectures de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima. L’enregistrement des cours s’est déroulé dans le studio du nouveau Centre d’innovation pédagogique, créé récemment au niveau de cette faculté pour accompagner la stratégie de l’université en matière d’enseignement à distance.

Plusieurs cours produits par la Faculté des sciences de Tétouan ont été diffusés sur les chaînes de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT), dans le cadre du partenariat scellé avec le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Selon les données de la Faculté, ces plateformes numériques attirent près de 7.000 visiteurs par jour, alors que le nombre de téléchargements de documents et de cours atteint parfois 190 000 téléchargements par jour, sachant que la faculté a mis en ligne quelque 500 ressources pédagogiques.

La Faculté, avec le soutien de l’Université, a réagi rapidement à la décision du ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique de recourir à l’enseignement à distance, en mobilisant plus de 200 professeurs universitaires et 100 cadres administratifs et techniques, a indiqué le doyen de la Faculté des sciences de Tétouan, Abdellatif Makram, dans une déclaration.

Dans le cadre de sa stratégie et celle de l’Université Abdelmalek Essaâdi, la Faculté a œuvré à la création de plateformes de communication grâce au Centre d’innovation pédagogique, qui dispose d’un studio équipé de moyens numériques avancés, permettant la production de contenu pédagogique de haut calibre, a-t-il relevé, soulignant que “la production du contenu numérique se déroule dans le strict respect des conditions d’hygiène et de sécurité, conformément aux décisions des autorités publiques et sanitaires”.

Le nombre de consultations et de téléchargements enregistrés par jour reflète l’adhésion des étudiants de la Faculté à ce nouveau mode d’enseignement, rendu obligatoire par le confinement, mais témoigne aussi de la qualité des cours, a estimé M. Makram, notant que ces plateformes numériques commencent à attirer des visiteurs en dehors de la Faculté et même de l’étranger.

En outre, la Faculté des sciences de Tétouan participe pleinement au programme de formation et de pédagogie de l’Université Abdelmalek Essaâdi, qui consiste en la diffusion des cours via les chaînes de télévision et les radios régionales, dans le but d’élargir l’offre pédagogique et mettre à contribution les différents canaux de communication avec les étudiants, a-t-il affirmé.