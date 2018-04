Infomédiaire Maroc – L’offre touristique à Marrakech s’enrichit de 2 nouvelles unités, qui sont la propriété du fonds d’investissement « H Partners », mais sont gérées par le Groupe espagnol « Globalia », à travers sa filiale de gestion hôtelière « Be Live Hotels « .

D’un coût d’investissement global de 450 millions de dirhams et d’une capacité totale de 379 clés, les 2 établissements de Marrakech ont permis la création de 310 emplois directs.

Le 1er hôtel « Be Live Experience Marrakech Palmeraie » de catégorie 4 étoiles, dispose d’une capacité de 167 clés dont 110 chambres doubles, 45 duplex et 12 suites junior.

De son côté, « Be Live Collection Marrakech Adults Only » (établissement de catégorie 5 étoiles dédié exclusivement aux adultes), compte 212 chambres, dont 164 chambres en doubles supérieures, 28 chambres en doubles supérieures avec « Swim Up » et 20 suites juniors.

