Infomediaire Maroc – La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) a tenu hier son Conseil d’Administration (CA) à Casablanca, sous la présidence de Miriem Bensalah Chaqroun, à l’effet de statuer, entre autres, sur les candidatures aux Postes de Président et Vice-Président Général de la CGEM.

Et après avoir pris connaissance du rapport et des recommandations du comité de suivi électoral, le CA a décidé de valider les candidatures des binômes suivants, jugées comme étant complètes et répondant à toutes les conditions d’éligibilité prévues par les Statuts et le Règlement Intérieur de la CGEM : Hakim Marrakchi-Assia Aiouch Benhida et Salaheddine Mezouar-Faïçal Mekouar. Le dossier de candidature du binôme Khalid Dahami-Narjiss Loudiyi, n’a pas été retenu en raison de la non-conformité à l’une des conditions d’éligibilité.

