Infomédiaire Maroc – Le Roi Mohammed VI a présidé, hier au palais royal de Casablanca, un Conseil des ministres.

Et à cette occasion, le ministre délégué chargé de l’Administration de la Défense nationale a présenté un projet de décret instituant une rémunération pour services rendus par ‘‘l’établissement central de gestion et de stockage des matériels’’, relevant de l’Administration de la Défense nationale.

Et suite à cette présentation, le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major général des Forces Armées Royales, a décidé de ne pas approuver ce projet, le Souverain considérant que la mise en circulation de matériels militaires d’occasion à l’intérieur du territoire national pourrait porter atteinte à l’intégrité et à la sécurité des citoyens, et pour éviter les effets négatifs ayant marqué des expériences similaires dans certains pays.

Rédaction Infomédiaire