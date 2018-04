Infomédiaire Maroc – Lloyd’s, le géant mondial de l’assurance et de la réassurance, qui a ouvert dernièrement un bureau à Casablanca Finance City (CFC), a lancé hier avec la CFC une offensive de charme au cœur de la City de Londres pour attirer des investisseurs au Maroc.

Et dans le cadre de cette campagne de promotion, le spécialiste britannique de l’assurance a organisé dans son immeuble emblématique à Londres une série de réunions avec ses clients et des investisseurs potentiels sur les atouts de la CFC, la 1ère place financière en Afrique selon le dernier classement du Global Financial Centers Index (GFCI), indice de référence des centres financiers internationaux.

Ces rencontres ont été l’occasion pour Said Ibrahimi, CEO de CFC Authority, et les experts de Lloyds de présenter l’offre compétitive que propose la CFC aux entreprises désirant s’y installer et se déployer en Afrique.

Rédaction Infomédiaire