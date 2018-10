Infomédiaire Maroc – Réda Loumany a été nommé Territory Managing Partner de PwC au Maroc. A ce titre, il devient membre de l’équipe de direction (Extended Leadership Team) de PwC France & Afrique francophone.

Il succède ainsi à Noël Albertus. Loumany, 46 ans, est titulaire d’un Bachelor of Sciences in Electrical Engineering de la Military School of Vermont (Norwich University, Etats-Unis) et d’un Master HEC Paris en European Manufacturing and Management.

Fort de plus de 20 ans d’expérience, notamment dans les services financiers, Loumany est spécialiste en gestion des risques et conformité et en planification stratégique. Il accompagne également les acteurs des secteurs public et privé dans l’élaboration et le déploiement de leur stratégie, ainsi que dans leur programme de transformation.

Rédaction Infomédiaire