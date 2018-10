Infomediaire Maroc – La deuxième édition du sommet annuel « Women in Business Summit » (WBS), organisée par la Chambre de Commerce Américaine au Maroc (AmCham) sous le thème : “Avancer les capacités entrepreneuriales des femmes au Maroc”, a connu la participation de 80 femmes entrepreneuses et a produit des recommandations concrètes aux acteurs de l’écosystème entrepreneurial au Maroc :

1) Les incentives auxquelles sont éligibles les entreprises féminines existent mais l’information est difficile à trouver et les procédures administratives sont lourdes et décourageants;

2) Les défis à relever au quotidien par les femmes entrepreneuses sont nombreux y compris:

• L’accès au marché

• Les ressources humaines non qualifiées

• Le non-respect de la propriété intellectuelle

Concernant la problématique de l’accès au financement, les participants de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement, la Caisse Centrale de Garantie, NUMA et SEAF Morocco Capital Partners ont confirmé que le financement est disponible et la garantie de la CCG peut aller jusqu’à 80% pour garantir un prêt. Là aussi il faut être au courant de ces programmes et les réclamer de plein droit à son banquier.

Pour les startups innovantes, Innov invest est en marche et les partenaires Seaf Morocco Capital Partners et Numa Casablanca ainsi que les autres partenaires ont déjà procédé à la sélection de startups innovantes et assurent leur mentoring, formation et accélération.

Les participantes au sommet ont été ravies de prendre part aux ateliers de développement personnel et professionnel et ont bénéficié de pratiques et outils sur le leadership et le Mindfullness.

Les partenaires du sommet y compris Boeing, GWA, MacArthur Company et Diana Holding ont confirmé leur soutien au sommet 2019.

Rédaction Infomediaire.