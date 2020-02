Selon l’organisme américain Brand Finance, la marque Ferrari serait la plus influente au monde, dominant le classement mondial devant Disney, Coca-Cola ou encore Rolex. Le constructeur italien occupe donc une fois encore la 1ère place, et ce pour la 2ème année consécutive, alors que l’analyste souligne que la majorité des êtres humains le connaissent avant même d’avoir huit ans.



David Haigh, directeur général de Brand Finance affirme en effet que « Le cheval cabré sur fond jaune est instantanément reconnaissable dans le monde entier, même dans les endroits que les routes n’atteignent pas encore. Dans son pays d’origine et parmi tous ses admirateurs dans le monde entier, Ferrari inspire plus qu’une simple fidélité, tenant plutôt du culte, même quasiment de la dévotion religieuse. Son pouvoir de marque est indiscutable. »Pour attribuer la note AAA+ à la marque créée en 1947 par Enzo Ferrari, l’organisme s’est basé sur plusieurs critères, dont la désirabilité, la loyauté des clients, le sentiment à l’égard de l’identité visuelle ainsi que la satisfaction des employés. Par ailleurs, le cabinet américain souligne que l’aura de la marque italienne s’explique non pas uniquement par les voitures, mais surtout par les produits dérivés, alors que sa valeur actuelle serait d’environ 8,25 milliards d’euros.



Selon Brand Finance, il faudrait même s’attendre à une hausse annuelle de quelque 9 %, en raison des nombreuses nouveautés dévoilées par le constructeur ces derniers mois. Toutefois, le constructeur prévoit de réduire de 50 % le nombre de marques avec qui il a noué des partenariats, afin de garantir son exclusivité, tandis que 30 % des catégories de produits seront supprimées