Infomédiaire Maroc – L’ONCF a achevé les travaux de construction d’un pont autoroutier au niveau de Mohammedia, qui s’inscrit dans le cadre du projet d’augmentation de la capacité et du triplement de la voie sur la ligne Casablanca-Kénitra et dont les travaux ont nécessité la déviation provisoire de l’autoroute Rabat-Casablanca au niveau de Mohammedia.

Grâce au procédé innovant qui a été adopté pour la 1ère fois au Maroc sur une autoroute en circulation (construction de l’ouvrage à 45 ml de son emplacement définitif, poussage et raccordement) et aux efforts déployés par les équipes ONCF et ADM sur les plans techniques et par le bon séquencement des tâches, le projet a pu être réalisé en 14 jours seulement au lieu d’un mois prévu au démarrage des travaux et a démontré l’excellence de l’ingénierie et de l’entreprise nationales.

A noter qu’aucun accident n’a été enregistré sur la zone du chantier durant toute cette période.

Rédaction Infomédiaire