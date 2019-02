Le Magazine Global Finance a annoncé sa 4ème édition de son classement des Meilleures Banques Privées au Monde pour l’année 2019, et les lauréats ont été honorés lors d’un dîner de remise de prix au Harvard Club de New York le 5 février 2019.

BMCI-BNP Paribas Banque Privée a reçu le prix de « Meilleure Banque Privée au Maroc », aux côtés d’autres filiales Banque Privée du Groupe BNP Paribas primées « Meilleure Banque Privée » dans leurs territoires respectifs.

Ce prix a été reçu lors de la cérémonie de remise des prix, par Soraya Mahfoud, Directeur de BMCI-BNP Paribas Banque Privée. Elle a déclaré à cette occasion : « Nous sommes ravis d’avoir reçu ce prix et d’avoir été élus Meilleure Banque Privée au Maroc. Ce prix atteste du formidable travail fourni par les équipes depuis la création de BMCI-BNP Paribas Banque Privée en 2010 et conforte notre position de banque privée de référence au Maroc ».

En effet, depuis sa création en 2010, BMCI-BNP Paribas Banque Privée n’a cessé de grandir pour devenir aujourd’hui l’un des cœurs de métier de la BMCI. Elle continue, d’ailleurs d’offrir un potentiel de croissance et de développement important. Par ailleurs, le parc clientèle a été multiplié par deux durant les quatre dernières années et le volume des actifs financiers s’est accru de 50%.

Le Magazine Global Finance a sélectionné les lauréats en identifiant les équipes de gestion de patrimoine qui répondent le plus efficacement aux besoins spécifiques de leurs clients tout en cherchant à améliorer, préserver et transmettre leur patrimoine.

BNP Paribas Wealth Management, a été primée 5 fois par Global Finance devant 100 dirigeants financiers internationaux à New York, notamment en tant que «MEILLEURE BANQUE PRIVÉE DU MONDE» :

Best Private Bank in the World•

Best Private Bank in France•

Best Private Bank in Morocco•

Best Private Bank in Turkey•

Best Private Bank in the West (US)•

