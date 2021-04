Le mastodonte de Othman Benjelloun change de cap. Le 15 mars, le magnat de la finance a acté le projet de fusion par absorption de FinanceCom par Holding Benjelloun Mezian (H.B.M). Cette dernière a été constituée en 1988, avec pour objet social ‘‘l’étude de tous placements ou investissements’’ et, plus généralement, la gestion de tous portefeuilles de valeurs marocaines ou étrangères, l’achat, le placement et la réalisation de toutes valeurs mobilières, ainsi que la prise d’intérêts dans toutes entreprises commerciales, industrielles, immobilières et nancières.

L’objectif de la fusion est de simplifier la structure des sociétés holdings du groupe. ‘‘Elle permettra de regrouper l’ensemble des participations du groupe au sein de H.B.M, qui sera l’unique holding de tête du groupe’’, résume le document.

La fusion sera ainsi réalisée sur la base des comptes de FinanceCom et HBM au 31 décembre 2020, qui font apparaître des éléments d’actif dont le montant total s’élève à 10,31 milliards de dirhams – contre une valeur nette comptable de 9,25 milliards de dirhams.