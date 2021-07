Le défenseur espagnol et ancien capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, libre de tout contrat, aurait trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain (PSG), pour un bail de deux ans, rapporte RMC Sport.

Ramos (35 ans) a donné son accord pour rejoindre le club de la capitale, ajoute le média français, notant que le joueur a refusé les offres de deux clubs anglais, dont un qui proposait plus d’argent que le PSG.

Le frère du joueur, qui est également son agent, est à Paris pour finaliser l’opération, relève-t-on.

L’Equipe rapporte, de son côté, que les discussions entre le joueur et le PSG se sont intensifiées ces derniers jours, faisant observer que le directeur sportif du club parisien est “convaincu de l’opportunité de faire venir l’ancien capitaine emblématique du Real Madrid”.

Jeudi, un échange a eu lieu entre le frère et représentant du joueur et la direction sportive, mais qui “n’a pas abouti à un accord total”, précise-t-on.

Selon L’Equipe, l’opération représente un double enjeu: la durée (1 an + 1 an en option) et le copieux salaire de l’international espagnol (12 M€ par an).

“Les discussions se poursuivent. Les deux parties se montrent confiantes quant à la finalisation mais, en l’état, un accord n’a pas été trouvé”, note le quotidien sportif.

Légende du Real Madrid, avec qui il a été remporté quatre fois la Ligue des champions et cinq championnats d’Espagne pour 671 matchs disputés, Sergio Ramos avait officialisé son départ du club merengue à la mi-juin, après que la formation espagnole ait refusé de lui offrir les deux années de contrat supplémentaires qu’il désirait.