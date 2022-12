Le milieu de terrain espagnol Sergio Busquets a annoncé vendredi sa retraite internationale, après avoir participé avec la Roja au Mondial-2022 au Qatar.

« J’aimerais annoncer qu’après quasiment 15 ans et 143 matches, est arrivé le moment de faire mes adieux à la sélection » espagnole, a écrit le joueur du FC Barcelone, 34 ans, sur les réseaux sociaux.

« Ca a été un honneur de représenter mon pays et de le mener au plus haut, être champion du monde et d’Europe, être capitaine et disputer autant de matches, avec plus ou moins de succès mais toujours en donnant tout et en apportant ma part pour que tout aille pour le mieux », a-t-il ajouté.

Busquets a rappelé qu’il avait toujours cherché à tout faire pour « que chacun sente combien il est important, en aidant tout le monde et en luttant pour le même objectif, avec des expériences uniques, inoubliables et historiques ».

L’emblématique milieu de terrain du Barça quitte la sélection en tant que troisième joueur le plus capé de l’histoire, derrière le défenseur Sergio Ramos (180 sélections) et le gardien Iker Casillas (167).

Busquets a donc disputé son dernier match avec la Roja le 6 décembre, lors du huitième de finale perdu contre le Maroc (0-0, 3 t.a.b. à 0), lors duquel il avait manqué son tir au but.