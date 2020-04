Le Groupe OCP Site Gantour, à travers son programme “Act4Community” lance un programme digital de formation dédié aux coopératives, aux entrepreneurs et aux porteurs de projets de TPE.

L’équipe du programme “Act4Community” Gantour, et dans le cadre de ses actions d’appui aux communautés locales en période de confinement, a lancé sur sa chaîne YouTube un programme de formation de 10 modules pour former et soutenir les TPE, les coopératives locales, ainsi que les porteurs de projets de TPE, indique un communiqué de l’OCP. Ce programme, mis en œuvre sous forme de capsule vidéo, vise à dispenser une formation pratique et technique à destination des bénéficiaires.

Parmi les axes programmés dans la première phase figurent le concept du projet économique et le plan d’affaires, les formes juridiques et types d’entreprises (TPE) et les stratégies de commercialisation des produits et des services pour la TPE.

Au rang des axes programmés figurent aussi les relations commerciales (principes et méthodes pratiques), les normes de production et de commercialisation ONSSA et les types de label et signes distinctifs des produits de terroir.

De plus, chaque formation dispensée se termine par un questionnaire d’évaluation en ligne permettant à chaque apprenant d’évaluer ses connaissances.

Ce programme qui se veut flexible et interactif, peut être enrichi à la demande des apprenants simplement en interagissant avec l’équipe de programmation par e-mail :”[email protected]” ou via la chaîne YouTube ou encore à travers la page officielle : “facebook.com/A4CGantour”.