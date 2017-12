Infomédiaire Maroc – Selon le classement Bloomberg des 500 personnes les plus riches du monde, c’est Jeff Bezos, PDG et fondateur d’Amazon, qui arrive en tête cette année, avec une fortune estimée à 100 milliards de dollars.

Il devance, dans l’ordre, 2 autres américains, Bill Gates (Microsoft) et l’homme d’affaires Warren Buffet. Aux 4ème et 5ème places, on trouve Amancio Ortega Gaona, créateur de la marque de vêtements espagnole Zara, et Mark Zuckerberg, le patron de Facebook.

Et en 6ème position, arrive le français, Bernard Arnault, propriétaire du groupe de luxe LVMH.

A noter que, au total, les 500 plus grandes fortunes mondiales valent 5 400 milliards de dollars (2 fois le PIB d’un pays comme la France), en hausse de 23% sur une année. Un accroissement de richesses qui s’explique notamment par l’envolée des bourses.

Rédaction Infomédiaire