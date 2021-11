Le 11 Novembre 2015, Four Seasons Hotels and Resorts, la célèbre marque Canadienne d’hôtellerie de luxe, a ouvert sa seconde adresse au Maroc. Four Seasons Hotel Casablanca est depuis l’unique oasis urbaine de la Ville Blanche, offrant aux visiteurs locaux et internationaux le légendaire service pour lequel Four Seasons est mondialement reconnu.

Aujourd’hui marque le sixième anniversaire du sanctuaire en front de mer. Idéalement situé au bord de l’Atlantique, à quelques minutes du centre-ville et des principaux sites culturels de la ville, Four Seasons Hotel Casablanca charme immédiatement avec son design élégant et ses vues panoramiques sur l’océan. Avec ses 185 chambres et suites luxueuses, trois restaurants proposant une cuisine raffinée, une piscine extérieure chauffée et un spa épuré, l’Hôtel s’est défini comme l’adresse incontournable pour les voyageurs d’affaires mais également de loisir.

Durant ses années d’existence, Four Seasons Hotel Casablanca a reçu plusieurs distinctions de renommée mondiale qui renforcent son positionnement, notamment pour cette année Condé Nast Traveler – Top Hotels in Northern Africa et Travel + Leisure – Top 5 North Africa and Middle East Resort Hotels.

Apportant un nouveau souffle à Casablanca, Four Seasons a su se faire une place importante sur la scène hôtelière locale. Le succès de l’Hôtel est sans nul doute le résultat direct de l’engagement, du talent et de la passion dont font preuve ses équipes, dirigées par le directeur général Mehdi Zaanoun.