Le Président français Emmanuel Macron a nommé, ce vendredi, Jean Castex au poste de Premier ministre en remplacement d’Edouard Philippe, qui avait présenté, plus tôt dans la matinée, la démission de son gouvernement.

“Le Président de la République a nommé Jean Castex, Premier ministre et l’a chargé de former un gouvernement”, a indiqué la présidence française dans un communiqué.

Haut fonctionnaire et fin connaisseur du monde de la santé, Jean Castex (55 ans) était peu connu du public avant d’être chargé par le chef de l’Etat français, début avril, de piloter la réflexion sur la stratégie de déconfinement, la mieux adaptée au cas français dans le sillage de la lutte contre la pandémie du coronavirus.

Après la fin de l’opération du déconfinement, le nouveau locataire de Matignon avait repris ses fonctions en tant que président de l’Agence nationale du sport et délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, poste dans lequel il avait été nommé en septembre 2017.

Représentant la Droite sociale, selon les médias, Jean Castex, énarque et diplômé de droit public, a travaillé notamment de 2005 à 2006 en tant que Directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale, puis, pendant deux ans, comme Directeur de cabinet de Xavier Bertrand, ministre de la Santé du gouvernement Dominique de Villepin (2005-2007), puis au Travail.

En novembre 2010, il a été nommé Conseiller aux affaires sociales au Cabinet du président de la République française auprès de Nicolas Sarkozy, avant d’être Secrétaire général adjoint de l’Elysée, fonction qu’il a occupé jusqu’à la fin du mandat du président Sarkosy le 15 mai 2012.

Le 15 mars dernier, il est réélu à la tête de Prades, commune des Pyrénées-Orientales dès le premier tour des élections municipales, avec plus de 75% des voix. Il est également conseiller départemental des Pyrénées-Orientales depuis 2015.

Le remaniement gouvernemental de ce vendredi est le 3ème du quinquennat présidentiel d’Emmanuel Macron depuis son arrivée à l’Elysée en 2017.

Il intervient à deux années de la prochaine présidentielle et dans le sillage des résultats obtenus par le parti présidentiel La République en Marche (LREM), lors du second tour des élections municipales, marqué par une poussée des Verts dans plusieurs grandes villes.