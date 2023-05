Le Stade Arena ville verte – Bouskoura a accueilli, mercredi, un match de futsal de gala entre une équipe représentant Intelcia et une équipe de journalistes, dans le cadre de la 9ème édition d’un championnat que le Groupe organise dans plusieurs villes marocaines.

Ce match de gala, qui s’est déroulé dans une ambiance festive et devant un grand public, s’est soldé par la victoire de l’équipe des journalistes sur le score de 7-5.

Cette manifestation, organisée par Intelcia, vise à encourager la pratique sportive et à promouvoir les valeurs de solidarité et de fair-play parmi les employés du Groupe.

Selon les organisateurs, ce match de gala s’inscrit dans le cadre du programme « In The Move », mis en place par Intelcia pour promouvoir la pratique du sport et favoriser les valeurs de solidarité parmi les employés du Groupe aux niveaux national et international.

Ce match de gala à Bouskoura a marqué le lancement d’un championnat national de futsal, avec la participation de 128 équipes dont 8 équipes féminines.

Le directeur des ressources humaines au Groupe Intelcia, Saad Berrada, a annoncé que ce match constitue le coup d’envoi d’un championnat national de futsal. Il a précisé que ce championnat, qui sera organisé à Casablanca, Rabat, El Jadida, Meknès et Oujda, connaîtra la participation de 128 équipes, dont 8 équipes féminines, ce qui représente une première dans l’histoire des événements sportifs organisés par le Groupe.

A l’issue de ce match de gala, des médailles ont été remises aux joueurs des deux équipes.