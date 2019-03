Une campagne de sensibilisation et de communication au niveau central et régional sur l’importance de l’eau potable et la gestion durable des ressources en eau vient d’être lancée par l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE).

Organisée jusqu’au 31 mars à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de l’eau, placée cette année sous le thème « ne laisser personne de côté », la campagne cible les citoyens, la société civile, mais surtout les établissements scolaires, indique-t-on auprès de la direction de l’ONEE.

Au menu de cette initiative figurent des journées Portes ouvertes, des visites auprès d’installations d’eau et d’assainissement de l’Office, en plus d’activités socio-culturelles et sportives destinées aux associations et aux établissements scolaires. C’est le cas entre autres de la visite organisée mardi à la station de traitement des eaux du Bouregreg à Rabat, au profit des élèves d’un établissement scolaire relevant de la ville de Khemisset.

Au-delà de la sensibilisation à l’importance de la protection de l’eau, l’objectif consiste à informer les élèves sur le processus de traitement de l’eau potable et de contrôle de sa qualité ainsi que sur le rôle de l’assainissement dans la préservation des ressources hydriques et de l’environnement, a expliqué dans une déclaration à la MAP, le chef d’unité des analyses bactériologiques, Hamoucha El Boujnouni.

A travers des manipulations d’ordre bactériologique et physico-chimique, illustrées par des essais de traitement, El Boujnouni a exposé devant les écoliers les étapes majeures de traitement des eaux destinées à la consommation et des eaux de l’assainissement, soulignant le rôle que jouent les châteaux dans la distribution et le stockage de l’eau. L’idée est d’inculquer aux élèves les valeurs de respect de l’environnement et de préservation de cette précieuse ressource naturelle, a-t-elle résumée.

Outre les visites et les expositions, l’événement a été marqué par la remise des prix du concours de dessins organisé récemment au sein de cet établissement à Khemisset. Au Total, six distinctions ont été remises aux élevés ayant excellé dans le traitement de thématiques en relation avec la Journée mondiale de l’eau.

Célébrée le 22 mars de chaque année, la Journée est principalement dédiée à des actions de sensibilisation instituée par l’Organisation des Nations unies avec pour objectif d’attirer l’attention des différentes parties prenantes sur l’importance de l’eau et de promouvoir la gestion durable des ressources en eau.