La compagnie spécialisée en consulting énergétique et énergies renouvelables, Gesto Energy, vient de conclure son évaluation du potentiel géothermique du royaume. L’étude a porté sur la zone nord-orientale du Maroc.

Les principaux résultats de l’évaluation géothermique des provinces du sud du Maroc ont été présentés à la haute direction de l’Office national marocain des hydrocarbures et des mines (ONHYM) lors d’une réunion tenue le 14 février dernier à Rabat.

La compagnie indique que le projet s’est déroulé en 4 phases. Les deux premières ont porté sur une collecte de données, comprenant des échantillons d’eau et de roche, ainsi qu’une campagne géophysique, dont l’objectif est de mesurer la porosité et la perméabilité dans les puits d’eau.

Les deux autres phases ont consisté en une analyse des données collectées, la modélisation numérique et la définition de l’utilisation des ressources géothermiques des zones ciblées. Le but de ces deux phases étant de permettre l’élaboration d’un plan d’action pour le développement du potentiel géothermique dans le sud du royaume.

Au cours de la réunion, l’équipe de Gesto a présenté les principales réalisations du projet, y compris la stratégie d’utilisation et de développement de l’énergie géothermique, à la fois pour l’utilisation directe et pour la production d’électricité pour les années à venir dans les provinces du sud du Maroc, sur une superficie de plus de 140.000 km2.