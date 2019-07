La Banque mondiale (BM) vient d’approuver une aide de 200 millions de dollars en faveur du Ghana pour l’aider à transformer et diversifier son économie en favorisant l’investissement privé.

Ce financement contribuerait à la mise en place d’un programme intégré visant à renforcer la compétitivité du Ghana et à créer des emplois durables dans le cadre du projet de transformation économique du Ghana (GETP), indique un communiqué de la BM.

« Le Ghana doit investir davantage et diversifier sa production pour mettre en oeuvre la stratégie du gouvernement visant à transformer l’économie par le biais d’une croissance durable et inclusive, avec pour principal moteur le secteur privé », a indiqué le directeur de pays à la Banque mondiale pour le Ghana, le Libéria et la Sierra Leone, Pierre Laporte.

« Ce financement est directement aligné sur la stratégie du gouvernement ghanéen et celle de la Banque mondiale pour l’Afrique, qui prévoit une transformation économique en tant que mécanisme permettant de créer une croissance durable et inclusive », a souligné M. Laporte.

Le GETP vise à soutenir l’amélioration de l’environnement des affaires et renforcer les capacités d’attractivité des investissements, ainsi que le développement des zones économiques spéciales (ZES).

Ce projet a également pour objectif d’appuyer l’esprit d’entreprise et la croissance des PME en renforçant l’écosystème de soutien à l’entreprenariat.