Le Ghana vient de signer un accord avec la Banque mondiale (BM), en récompense aux efforts déployés par les populations locales pour réduire les émissions de carbone en luttant contre le déboisement et la dégradation des forêts.

Cet accord d’achat de réductions d’émission (CARE), conclu entre le Ghana et le Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF) de la BM, prévoit de débloquer en faveur du pays ouest-africain de paiements en fonction des résultats.

Pouvant aller jusqu’à 50 millions de dollars, ces versements visent à appuyer le Ghana dans ses efforts de réduction des émissions de carbone et de lutte contre la déforestation, indique un communiqué de l’institution de Bretton Woods.

Ainsi, cet accord se focalise sur la promotion d’une agriculture intelligente face au climat qui apparaît comme un moyen d’augmenter la production alimentaire tout en l’adaptant aux changements climatiques, précise le communiqué.

Et de noter que ce financement vise à assurer l’avenir des forêts du Ghana, tout en améliorant les revenus et les moyens de subsistance des agriculteurs et des communautés tributaires de la forêt.

Le Ghana compte plus de 270 réserves forestières qui représentent des sources de bois d’œuvre et protègent les rivières et bassins fluviaux.