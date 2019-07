L’expert agronome marocain Abdelouahab Zaid a reçu la médaille d’or de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en reconnaissance de ses efforts et réalisations en matière de culture du palmier aux plans arabe et international.

L’expert marocain s’est vu remettre cette médaille des mains du directeur général de la FAO José Graziano da Silva, lors du 41ème Congrès de cette organisation, tenu du 22 au 20 juin dernier à Rome.

Ambassadeur de bonne volonté de la FAO, Abdelouahab Zaid est secrétaire général du Prix international Khalifa du palmier dattier, coordonnateur général du Réseau international du palmier dattier et directeur général du Centre arabe du génie génétique et de la biotechnologie.

Le chercheur marocain, qui avait aussi occupé, pendant vingt ans, le poste de haut expert technique au sein de la FAO et du Programme des Nations unies pour le développement, est actuellement conseiller au ministère des Affaires de la présidence de l’Etat des Emirats arabes unis.

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages scientifiques et lauréat d’autant de prix d’excellence qui lui ont été décernés notamment par la FAO et l’Organisation arabe pour le développement agricole.