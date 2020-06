L’alliance du Groupe LabelVie avec le CMI s’inscrit dans cette volonté d’innovation chère au groupe, avec la mise en place d’un nouveau mode de paiement auprès des consommateurs marocains en vue de vulgariser son usage, particulièrement en cette période de pandémie du Covid-19.

Tous les points de vente du groupe ont été équipés par de nouveaux terminaux de paiement dernière génération acceptant les paiements mobiles inter opérables. Les clients pourront ainsi régler leurs achats en utilisant leur téléphone mobile.

Ce service est destiné à tous les utilisateurs de m-wallet, qui leur permettra l’affichage électronique d’un QR code identifiant le commerçant et la transaction. Le détenteur du smartphone sur lequel est installée l’application m-wallet aura juste à scanner ce code pour effectuer son paiement. Les terminaux acceptent également les paiements par m-wallet mobiles en NFC sans contact pour Ibriz by CMI, une première au Maroc.

«Les porteurs de m-wallet de tous les établissements de paiement et des banques disposent aujourd’hui d’une infrastructure qui permet l’amorçage d’un véritable écosystème de paiement mobile, brique nécessaire pour une plus grande digitalisation des actes de paiements au quotidien et une plus grande inclusion financière. Ce dispositif permet également d’offrir une expérience de paiement fluide qui respecte les gestes barrières», souligne Mikael NACIRI, Directeur Général du CMI.

«Le Groupe LabelVie s’est engagé dès le premier jour contre la lutte de cette pandémie et a mis en place toutes les mesures nécessaires pour protéger ses clients, partout au Maroc. La dématérialisation du paiement permettra aussi d’éviter tout risque de contamination supplémentaire en cette période. Au-delà de cet aspect sanitaire, cette alliance a également pour but de promouvoir le paiement électronique auprès des consommateurs marocains pour continuer à améliorer notre service client», conclue Chrystèle RONCERAY, Directrice Générale Adjointe du Groupe LabelVie.