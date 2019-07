Le programme MBA de Rabat Business School (UIR) est désormais déployé en partenariat avec Audencia, la prestigieuse Business School nantaise qui fêtera prochainement ses 120 ans d’existence.

Le partenariat se traduit notamment par l’intervention des professeurs d’Audencia dans les cours du programme MBA de Rabat Business School et par l’organisation d’un voyage d’étude en Chine, à Shenzhen, sur le campus délocalisé de l’École nantaise.

Pour Christophe Germain, Directeur Général d’Audencia, ‘‘ce partenariat complète celui déjà engagé avec l’UIR et Rabat Business School aux niveaux Bachelor et Master, et renforce la présence de notre marque sur le territoire marocain’’.