La capitale angolaise Luanda abrite, ce vendredi, un sommet régional qui réunira les chefs d’Etat du Rwanda, de la République démocratique du Congo (RDC), de l’Ouganda et de l’Angola.

Selon des rapports médiatiques concordants, le président rwandais Paul Kagame, le congolais Félix Tshisekedi, et l’Ougandais Yoweri Museveni prendront part à ce mini-sommet convoqué par le président angolais João Lourenço.

Au programme de ce conclave, les questions politiques et économiques régionales, la querelle diplomatique entre le Rwanda et l’Ouganda et la situation sécuritaire dans la RDC.

Selon plusieurs observateurs, cette réunion quadripartite sera l’occasion de rapprocher les points de vue entre le Rwanda et l’Ouganda en vue d’une normalisation des relations entre les deux voisins.

L’intégration économique dans la région des Grands Lacs fera aussi partie des points à aborder lors de cette réunion, notamment pour ce qui est des échanges commerciaux, des projets d’infrastructures et des moyens à même de renforcer la coopération.