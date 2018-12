Infomédiaire Maroc – Au cours des deux dernières décennies, la calotte glaciaire du Groenland fond à un rythme jamais vu depuis des siècles, voire des millénaires, et risque d’aggraver la hausse déjà inquiétante du niveau des océans, ont averti des experts.

La glace du Groenland (territoire autonome et constitutif du Royaume du Danemark) fond à une vitesse beaucoup plus rapide que le rythme observé au cours des deux derniers siècles et peut-être même du dernier millénaire, rapporte vendredi le radiodiffuseur danois DR, citant une nouvelle étude publiée dans le magazine « Nature ».

L’étude dresse un tableau extrêmement sombre du changement climatique mondial et de ses effets immédiats, notant que le rythme de la fonte de la deuxième plus grande masse de glace sur Terre, après l’Antarctique, réagit de plus en plus mal au réchauffement climatique.

Aujourd’hui, la glace fond 50% plus rapidement qu’avant l’industrialisation et 33% plus rapidement qu’au 20ème siècle.

« Le taux de fonte des glaces au Groenland est sans précédent et il n’est pas comparable au passé », a déclaré Sarah Das, chercheuse à la Woods Hole Oceanographic Institution et co-auteur du rapport.

La fonte des glaces est la principale cause de la hausse des niveaux d’eau et les chercheurs prédisent qu’au cours des deux prochaines décennies, des inondations massives se produiront dans les villes côtières du monde entier.

Huit des 10 plus grandes villes du monde sont situées sur les côtes. Dans le même temps, 40 à 50% de la population mondiale vit dans des zones côtières vulnérables aux inondations.

Mais même si la plupart des gens acceptent l’idée que l’humanité est à blâmer pour le changement climatique, les chercheurs sont frustrés par le fait que monde ne fait pas assez pour atténuer le problème.

Rédaction Infomédiaire