Infomédiaire Afrique- La Société Ivoirienne de Banque (SIB), filiale ivoirienne du Groupe marocain Attijariwafa Bank, a été distinguée « Bank of The Year 2018 » (meilleure banque de l’année) en Côte d’Ivoire par le magazine The Banker du groupe Financial Times.

La SIB a reçu ce titre, jeudi à Londres, lors du dîner annuel qu’organise le magazine The Banker pour la proclamation des meilleures banques à travers le monde, indique vendredi un communiqué de la filiale d’Attijariwafa Bank.

« Le jury de The Banker a plébiscité la banque pour ses performances et l’excellence de ses indicateurs financiers », ajoute la même source. « Il a par la même occasion voulu mettre à l’honneur, en les soulignant expressément, sa progression remarquable de même que la dynamique d’innovation permanente qui lui permet de consolider son leadership tout en améliorant l’offre bancaire et financière en Côte d’Ivoire ». Et ce, à destination de tout type de clientèle (Particuliers, Professionnels, Entreprises, Institutions, Etats) et sur l’ensemble des marchés qu’elle dessert (Banque de Détail, Middle Market, Leasing, Banque de Marché des Capitaux, Banque de Financement et d’Investissement etc…).

Selon le communiqué, The Banker fournit des informations économiques et financières aux acteurs du monde financier et s’est bâti une réputation de publication particulièrement objective et incisive. Les Bank Of The Year Awards sont la célébration des meilleures banques au monde, pays par pays. Ils réunissent chaque année le gotha du métier et, cette année, 140 pays ont été concernés. Après une consécration locale en 2017 avec le Prix d’Excellence du Meilleur Etablissement du Secteur Financier de Côte d’Ivoire, deux distinctions consécutives au niveau sous-régional en ayant été classée premier Spécialiste en Valeurs du Trésor de l’UEMOA en 2016 et 2017 par l’agence UMOA-Titres, la SIB est de nouveau primée avec la récompense du Financial Times, « magazine financier probablement le plus prestigieux sur le plan mondial ».

Le 22 novembre dernier, la SIB a été aussi distinguée au cours du Forum « La Finance s’Engage », « pour ses initiatives notables, parfois exclusives, qui contribuent à l’amélioration de l’accès des Petites et Moyennes Entreprises aux solutions de financement ». Créée en 1962, la SIB est depuis plus de 50 ans un acteur de référence du secteur bancaire en Côte d’Ivoire. Filiale du groupe Attijariwafa bank depuis 2009, elle assure la couverture du territoire ivoirien avec 63 agences réparties dans 19 villes et dispose d’un effectif de plus de 800 employés pour accompagner au quotidien sa clientèle et répondre à ses besoins.

Rédaction Infomédiaire