Infomédiaire Maroc – Les Fromageries Bel Maroc (FBM), en partenariat avec Saham Assurance, ont lancé, à Casablanca, le programme de fidélité « INAYA » destiné aux détaillants (épiceries, laiteries…).

Première mondiale pour le Groupe Bel, ce programme consiste à proposer à 27 000 détaillants, partenaires des Fromageries Bel Maroc, une couverture santé et professionnelle.

Et selon le directeur général de FBM, Chakib Seddiki, le groupe Bel a toujours été soucieux de contribuer à l’essor de son écosystème sur les plans économique et social. En effet, la société, consciente du rôle primordial joué par le détaillant de proximité (moul lhanout) dans le quotidien des marocains, ont tissé au fil des années une relation de proximité, solide et particulière, et qui va au-delà de l’aspect commercial. « C’est grâce à cette proximité que FBM ont pu mettre le doigt sur un besoin réel vécu par les détaillants, à savoir la demande de solutions d’assurance adaptées à leurs attentes personnelles et professionnelles », a-t-il dit, soulignant que « Saham Assurance Maroc, 1er assureur santé au Maroc avec plus de 3 millions d’assurés, expert en matière d’assurance des communautés et disposant du plus large réseau exclusif au Maroc, a été choisi pour être partenaire de Bel Maroc sur cette initiative à l’issue d’un appel d’offres ».

Pour sa part le directeur général de Saham Assurance, Christophe Buso, a indiqué que sa compagnie s’est ainsi vue confier la mission de concevoir des solutions adaptées à l’attention des 27 000 détaillants qui font partie de l’écosystème direct des Fromageries Bel Maroc. Et d’expliquer que l’offre proposée aux détaillants comporte plusieurs options de couverture, individuelle ou familiale, ambulatoire et/ou d’hospitalisation, de même qu’une multirisque professionnelle. Des journées portes ouvertes au sein d’agences Saham Assurance réparties sur tout le territoire seront organisées pour conseiller et accompagner les détaillants, afin de leur proposer l’offre qui leur convient, a-t-il souligné, indiquant qu’un service client sera par ailleurs dédié 24/24 pour accompagner les détaillants dans leurs différentes démarches : conseil, accompagnement, souscription et suivi des dossiers voire réclamations

Créé en 1865 par Jules Bel, le Groupe Bel compte aujourd’hui 33 implantations sur les 5 continents et des fromages distribués dans près de 130 pays.

Saham Assurance, leader dans le domaine de l’assurance Non-Vie, est un acteur de référence sur le marché des assurances avec une présence sur le marché marocain depuis 1949.

IM